21 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Диверсанты могли покинуть место ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате, - Bloomberg

Диверсанты, которые устроили подрывы на газопроводах "Северный поток", могли скрыться с места атак на подводном аппарате. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из наиболее опытных дайверов ВМС Дании.

По его словам, подобные быстроходные автономные подводные аппараты используют современные военно-морские силы.

Источник также добавил, что установка взрывчатки и всплытие заняли бы несколько часов, поэтому неподвижное судно на поверхности воды могло привлечь внимание или впоследствии заинтересовало бы следователей.

Ранее Федеральная прокуратура Германии подтвердила проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков". По данным ведомства, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.

Теги: северные потоки, диверсанты, подводный аппарат


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