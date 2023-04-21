21 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Госдума ограничит продажу спирта

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи этилового спирта. Он направлен на борьбу с производством суррогатного алкоголя.

В пояснительной записке говорится, что если в отношении производства и оборота непосредственно спирта в фармацевтике действуют эффективные меры контроля и ограничения, позволяющие обеспечить его полную прослеживаемость, то в случае производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка лекарственных препаратов, позволяющая отслеживать движение этих препаратов в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

В 2022 году производство фармацевтической субстанции этанола в России выросло на 70% - с 4 до более 6 млн декалитров. При этом, по оценке Росалкогольрегулирования, потребность производства спиртосодержащих лекарственных препаратов в фармацевтической субстанции этанола не превышает 4 млн декалитров в год. Резкий рост его производства свидетельствует о возникновении канала нелегального сбыта спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Законопроект предлагает разрешить оптовикам продажу лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "этанол" только: юрлицам и ИП с медицинской или фармацевтической лицензией, иностранным компаниям — участникам международного медицинского кластера и аккредитованным испытательным центрам по контролю качества лекарств.

За нарушение правил продажи могут лишить лицензии.

Теги: спирт, продажа, этанол, законопроект


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