В развитие туристического потенциала Астраханской области положительный вклад вносит программа «Формирование комфортной городской среды»

Заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова считает, что большую роль в развитии туристической отрасли играет программа «Формирование комфортной городской среды». ФКГС меняет Астраханскую область к лучшему.

«Астраханская область является одним из самых востребованных туристических направлений России. Кроме рыбалки мы активно развиваем культурно-познавательный, санаторно-курортный, экологический, гастрономический и другие виды туризма. Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» позволит сделать наш регион ещё лучше, а, значит, привлечь больше гостей региона», – считает Лейсан Шафикова.

Напомним. С 15 апреля по 31 мая проходит всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства, которые приведут в порядок в 2024 году. Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.