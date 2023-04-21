В Екатеринбурге военная прокуратура добилась выплат для медиков за борьбу с ковидом

В Екатеринбурге лишь после вмешательства военной прокуратуры фельдшеры медицинского пункта получили стимулирующие выплаты за борьбу с ковидом.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, проверка показала, что в мае-июне 2020 года трое работников медпункта оказывали помощь заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом, как выяснили в надзорном ведомстве, предусмотренные Правительством РФ стимулирующие выплаты им не производились. Образовавшаяся задолженность составила около 20 тысяч рублей.

В итоге военный прокурор Екатеринбургского гарнизона встал на защиту прав медиков. По его искам в пользу каждого из них деньги были взысканы и выплачены.

Напомним, недавно в Екатеринбурге военным медикам выплатили больше 12 млн рублей долгов.