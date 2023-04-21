21 Апреля 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

В Финляндии согласован пакет военной помощи Украине на €78 миллионов

В Финляндии согласовали отправку Киеву 15-го пакета военной помощи на сумму в €78 млн.

Об согласовании пакета говорится сообщает министерство обороны республики, пишет ТАСС. В него вошли различные виды вооружений для обеспечения нужд европейской тренировочной миссии для Украины по обучению 30 тыс. украинских солдат, включающей базовую и специализированную подготовку военнослужащих.

Конкретное содержание пакета, а также сроки и способы его доставки не уточняются. Общая стоимость предоставленной Хельсинки помощи Киеву оценивается в €990 млн.

Отметим, ранее бывшие посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер высказались о том, что затягивание военного конфликта истощает Украину, в то время как Россия, напротив, разворачивается.

Теги: Финляндия, Украина, военная помощь


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