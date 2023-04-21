В Екатеринбурге собираются заменить адресные таблички на дизайнерские

Команда "Дизайн-код Екатеринбурга" представила дизайн адресных табличек для фасадов зданий, а также рекомендации по их размещению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перед набросками дизайнеры выяснили, что нынешние адресные таблички не имеют общей стилистики, что затрудняет поиск нужного здания, а также не выглядит эстетично. Тогда команда "Дизайн-код Екатеринбурга" вместе с департаментом архитектуры горадминистрации разработали единый бело-синий дизайн.

"На протяжении нескольких лет проводится работа совместно с коллегами из "Дизайн-кода Екатеринбурга", у нас развивается система навигации и как раз один из элементов проекта – адресные таблички. Были разработаны рекомендации, которые содержат в себе внешний вид и то, как и где мы видим их размещение. Часть табличек будет заменена в этом году в рамках концепции туристического кода", – рассказал начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

Большие, малые и компактные бело-синие указатели будут установлены на дома, построенных с 1955 года и не имеющих статус ОКН. На табличке будет указан номер дома и улица на двух языках: русский и английский. Аналогичная уже висит на фасаде ККТ "Космос". В то же время на зданиях, построенных до 1955 года, будут установлены прямоугольные и квадратные указатели в черном цвете.

Компактные таблички с акцентом на номер здания дизайнеры рекомендуют разместить со стороны дворов. Это позволит проще ориентироваться, а также будет гармонично смотреться на фасадах, которые не позволяют разместить большие и малые указатели. Помимо этого, разработаны и указатели для подъездов с номерами квартир.