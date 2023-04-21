21 Апреля 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудники ФК "Томь" записали обращение к Путину из-за долгов по зарплате

Сотрудники томского футбольного клуба "Томь" записали обращение к президенту России с просьбой добиться выплаты им долгов по зарплате. По их словам, зарплата не выплачивается с августа 2022 года. Работники клуба жаловались местным властям и в прокуратуру, но денег у них пока больше не стало.

В "Томи" жалуются на "медленное убийство" клуба, которое продолжается уже два года. В июне прошлого года распустили команду, в январе этого года – детскую академию.

Тренеры клуба, в том числе детские, фактически оказались на улице, устроиться на работу по специальности им сложно, получить долги по зарплате не могут. Учредителю "нет дела" до происходящего с клубом, считают сотрудники.

Учредителем является Томская областная школа олимпийского резерва, она подведомственна областному департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По данным приставов, долги клуба превышают 100 млн руб., из них около 40 млн руб. – долги по зарплате.

Теги: долги, зарплата, томь, футбольный клуб


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