«Бессмертный полк» в Астраханской области пройдет в разных форматах

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

«Бессмертный полк» в Астраханской области пройдет в разных форматах

Акция «Бессмертный полк» в этом году по всей России в целях безопасности пройдет в разных форматах. Разместить портрет ветерана можно на окне дома, автомобиле, одежде или бейдже. Астраханцы также могут поделиться историями своих героев в соцсетях. Об этом рассказали на брифинге для журналистов руководитель агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин и председатель Астраханской областной общественной организации по развитию молодежи Александр Даиров.

брифинг, астраханская область(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Рассказы о ветеранах просят помечать хэштегом #нашБессмертный полк России будет размещать истории на своих интернет-ресурсах, а из фотографий празднования Дня Победы будет создан видеоколлаж. Празднично оформить фотографии можно через специальный онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru. Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект Бессмертный полк онлайн, 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране.

«Уверен, что в процессе подготовки публикации, люди узнают много нового о семье, а самое важное – что эти знания продолжат жить», - отметил Виктор Нуртазин.

Александр Даиров рассказал, что на сегодняшний день, юные астраханцы убрали сотни могил ветеранов по всей области. Молодые люди призывают жителей убирать за собой мусор на кладбищах и тем более, не засорять чужие могилы.

В рамках проекта «Восстановим историческую память» уже облагорожены памятники нескольких героев Великой Отечественной войны, похороненных в Астрахани. На следующей неделе начинается акция «Георгиевская ленточка». Все астраханцы смогут бесплатно получить символ победы на улицах города. В рамках проекта «Окна Победы», жители региона, школьники и студенты украсят окна домов и организаций праздничными атрибутами и рисунками детей.

Парад Победы, Бессмертный полк(2022)|Фото: Накануне.RU

Волонтеры Победы и юнармейцы организуют для ветеранов личные поздравления и персональные парады под окнами.

Теги: бессмертный полк, георгиевская ленточка, день победы, портрет ветерана


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети