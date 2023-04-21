«Бессмертный полк» в Астраханской области пройдет в разных форматах

Акция «Бессмертный полк» в этом году по всей России в целях безопасности пройдет в разных форматах. Разместить портрет ветерана можно на окне дома, автомобиле, одежде или бейдже. Астраханцы также могут поделиться историями своих героев в соцсетях. Об этом рассказали на брифинге для журналистов руководитель агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин и председатель Астраханской областной общественной организации по развитию молодежи Александр Даиров.

Рассказы о ветеранах просят помечать хэштегом #нашБессмертный полк России будет размещать истории на своих интернет-ресурсах, а из фотографий празднования Дня Победы будет создан видеоколлаж. Празднично оформить фотографии можно через специальный онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru. Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект Бессмертный полк онлайн, 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране.

«Уверен, что в процессе подготовки публикации, люди узнают много нового о семье, а самое важное – что эти знания продолжат жить», - отметил Виктор Нуртазин.

Александр Даиров рассказал, что на сегодняшний день, юные астраханцы убрали сотни могил ветеранов по всей области. Молодые люди призывают жителей убирать за собой мусор на кладбищах и тем более, не засорять чужие могилы.

В рамках проекта «Восстановим историческую память» уже облагорожены памятники нескольких героев Великой Отечественной войны, похороненных в Астрахани. На следующей неделе начинается акция «Георгиевская ленточка». Все астраханцы смогут бесплатно получить символ победы на улицах города. В рамках проекта «Окна Победы», жители региона, школьники и студенты украсят окна домов и организаций праздничными атрибутами и рисунками детей.

Волонтеры Победы и юнармейцы организуют для ветеранов личные поздравления и персональные парады под окнами.