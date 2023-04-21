Тюменских бойцов наградили на передовой

Тюменских бойцов наградили на передовой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью "За отвагу" награжден командир батальона "Соболь". Всего на передовой в месте дислокации подразделений вручили 117 наград. Государственная награда — медаль "За отвагу" - вручена двум военнослужащим.

Награды от Министерства обороны РФ получили 115 человек: медали "За боевые отличия" вручили 23 военнослужащим, медалями "За воинскую доблесть" награждены 27 человек, медали "За укрепление боевого содружества" вручены 20 бойцам, медали "За разминирование" получили 40 военнослужащих, медаль "Участнику Специальной военной операции" вручена пяти военнослужащим.

Напомним, накануне во время выступления губернатор Александр Моор отметил, что регулярно поступает информация о храбрости тюменских воинов и предложил почтить память павших бойцов.

"Из Тюменской области идут служить настоящие воины-сибиряки, мужественные и стойкие. Прошу почтить память павших защитников Отечества минутой молчания", - заявил губернатор во время отчета о работе за 2022 год.

В регионе работает 80 социальных гостиных, где также оказываются комплексные меры поддержки. На сегодняшний день их услугами воспользовались свыше 3,9 тыс. семей.

Помощь оказывается и вынужденным переселенцам из новых регионов России, а также прибывшим с территории Украины. Им предоставляют вещи первой необходимости, обеспечивают путевками детей в места отдыха, помогают с трудоустройством.