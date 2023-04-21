Тюменских бойцов наградили на передовой

21 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменских бойцов наградили на передовой

Тюменских бойцов наградили на передовой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью "За отвагу" награжден командир батальона "Соболь". Всего на передовой в месте дислокации подразделений вручили 117 наград. Государственная награда — медаль "За отвагу" - вручена двум военнослужащим.

Награды от Министерства обороны РФ получили 115 человек: медали "За боевые отличия" вручили 23 военнослужащим, медалями "За воинскую доблесть" награждены 27 человек, медали "За укрепление боевого содружества" вручены 20 бойцам, медали "За разминирование" получили 40 военнослужащих, медаль "Участнику Специальной военной операции" вручена пяти военнослужащим.

Напомним, накануне во время выступления губернатор Александр Моор отметил, что регулярно поступает информация о храбрости тюменских воинов и предложил почтить память павших бойцов.

"Из Тюменской области идут служить настоящие воины-сибиряки, мужественные и стойкие. Прошу почтить память павших защитников Отечества минутой молчания", - заявил губернатор во время отчета о работе за 2022 год.

В регионе работает 80 социальных гостиных, где также оказываются комплексные меры поддержки. На сегодняшний день их услугами воспользовались свыше 3,9 тыс. семей.

Помощь оказывается и вынужденным переселенцам из новых регионов России, а также прибывшим с территории Украины. Им предоставляют вещи первой необходимости, обеспечивают путевками детей в места отдыха, помогают с трудоустройством.

Теги: награждение, спецоперация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети