В Челябинской области 355 человек пострадали от укусов клещей

В Челябинской области от укусов клещей пострадали 355 человек, в том числе 150 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Случаи укусов клещей зарегистрированы в 35 муниципалитетах области. В ведомстве напомнили, что клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

В регионе ежегодно регистрируется более 15 - 20 тысяч пострадавших от укусов клещами.