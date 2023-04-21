В Кремле высказались об обвинениях России во вмешательстве во внутренние дела Германии

В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии и попытках подорвать единство Запада в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью The Washington post сообщил о том, что появившаяся информация о вмешательстве и попытках подрыва единства – "фейк на 100%". По его словам, которые приводит ТАСС, Россия никогда до этого не вмешивалась во внутренние дела других стран, а сейчас у страны нет времени на это.

В документах спецслужб европейских стран говорилось о том, что Кремль якобы вмешивался во внутренние дела Германии и пытался создать коалицию, которая бы выступала против оказания помощи Украине. Москва также, как пишет издание, якобы собиралась активизировать рост антивоенных настроений в Европе, чтобы ослабить поддержку западных стран Киеву.