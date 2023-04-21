21 Апреля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области поддержал новые форматы празднования Дня Победы

Андрей Травников рассмотрел новые форматы проведения в регионе общественной гражданской акции «Бессмертный полк России» в ходе заседания Новосибирского областного организационного комитета «Победа».

«Я считаю, что все остальные форматы нужно поддержать, но было бы здорово провести какую-то общую акцию. Я бы обратился к Новосибирску, Новосибирск не один раз демонстрировал творческий подход, было много народных акций. Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации. Обращаюсь к главам районов – в связи с тем, что не будет возможности в столице провести большой «Бессмертный полк», приветствуются любые форматы, которые позволят жителям почтить память своих предков», – подчеркнул глава региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что 9 мая на пл. Калинина, в рамках общественной гражданской акции «Бессмертный полк России», состоится открытие выставки, посвященной Новосибирску в годы Великой Отечественной войны, на экранах стелы «Новосибирск – город трудовой доблести», а также на большом экране, установленном на площади Ленина, будет проходить трансляция фотографий бойцов Великой Отечественной.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики региона Андрей Клюзов представил информацию о новых форматах мероприятий.

В рамках акции «Герои с нами» любой желающий может напечатать портрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Фото в футболке с портретом героя можно выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами. Акция «Портрет героя на сердце» рассчитана на тех, у кого нет возможности надеть в этот день футболку с портретом героя, например, по причине обязательного ношения военной и иной форменной одежды. Участник акции может изготовить бейдж с портретом героя и информацией о нем.

травников, оргкомитет победа(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также в регионе будет проходить акция «Стена памяти»: в офисных зданиях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях выставляются стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны – дедов и прадедов учащихся и работников организаций. В 2022 году фотографии, отправленные сотрудниками областных исполнительных органов власти, транслировались на экранах в здании Правительства Новосибирской области. В 2023 году предлагается реализовать эту идею на предприятиях, в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и в муниципалитетах.

Андрей Клюзов отметил, что жители области давно привыкли к функционалу смартфонов. В этом году новосибирцам предлагается участие в акции Смена аватаров в соцсетях, осуществив замену аватара в своей соцсети (VK, ОК) на портрет своего героя, боровшегося с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

травников, оргкомитет победа(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Акция «Бессмертный автополк» предполагает размещение портретов героев на окнах автомобилей и иных поверхностях, которые хорошо просматриваются и не создают помех водителю при управлении транспортным средством. Фото ветерана должно быть размещено только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля.

Напомним, что в 2023 году акция «Бессмертный полк» в формате массового шествия проводиться не будет.

Теги: бессмертный полк, день победы, андрей травников, форматы празднования, великая отечественная, портрет героя


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