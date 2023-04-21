Все члены НАТО хотят видеть Украину в альянсе - Столтенберг

Все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед встречей представителей союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Ее участники будут обсуждать оказание военной помощи Украине.

По мнению Столтенберга, после завершения конфликта Украина должна обладать "средствами сдерживания, чтобы предотвратить новые нападения".

Накануне Столтенберг побывал в Киеве, где также заявил, что "будущее Украины в НАТО". При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал от слов перейти к делу и интегрировать Украину в альянс до завершения конфликта с Россией. Ранее представители различных стран-членов НАТО отмечали, что вхождение Украины в НАТО до окончания конфликта невозможно – это привело бы к глобальной войне.