Mash: Компания Duracell уходит из РФ

Компания Duracell уходит из России из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии, пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, решение уйти приняли акционеры, которые распорядились разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом.

В июле прошлого года Минпромторг России скорректировал перечни товаров, разрешенные и запрещенные для параллельного импорта. В частности, из списка удалили батарейки Duracell. Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что удалены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с рынка.