Семь мужчин - жителей Черноярского района Астраханской области оформили заявление на службу по контракту в мобильном пункте отбора

Заявление на службу по контракту в новом региональном именном подразделении «Лотос», куратором которого является губернатор Игорь Бабушкин, подали еще семь астраханских мужчин.

Как пояснил инструктор пункта отбора старший сержант Сергей Новиков, жителей Черноярского района, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет интересовала информация, касающаяся социальных льгот и гарантий, а также дополнительные преимущества для участников СВО, в частности кредитные и налоговые каникулы.

«После заключения контракта с Министерством обороны РФ участник СВО сразу же получит единовременную выплату от 205 тысяч рублей. В учебном центре ежемесячно контрактник будет получать от 35 до 50 тысяч рублей, в зоне спецоперации – от 195 до 230 тысяч рублей», – пояснил Сергей Новиков.

Администрация Черноярского района регулярно проводит информационно-разъяснительную работу с населением. В частности, было организовано анкетирование граждан призывного возраста, находящихся в запасе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области.

Накануне муниципальное образование с рабочим визитом посетил военный комиссар Астраханской области генерал-майор Игорь Кремлёв. На встрече с главой Черноярского района Сергеем Никулиным рассматривались вопросы весеннего призыва на срочную службу и кампании по набору контрактников.

Напомним, по всем вопросам контрактной службы жители региона могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военкоматы по месту учёта.