На автомобильную перевозку крупногабаритных грузов нужно будет получать разрешение

Госдума приняла закон о том, что для крупногабаритного транспорта, масса которого с грузом или без груза на 10% превышает допустимую массу или нагрузку на ось, придется получать специальное разрешение.

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Авторы отмечают в пояснительной записке, что отмена или замена выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта иными видами госрегулирования сейчас невозможна. А закон предусматривает значительное упрощение для заявителя процедуры выдачи разрешения.

Они считают, что движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств относится к исключительным перевозкам и не должно носить массового характера. Но безопасность должна быть обеспечена. Сам заявитель не сможет оценить условия движения по выбранному им маршруту и обеспечить безопасное движение. Путь следования тяжеловесного транспорта по заявленному маршруту устанавливает уполномоченный орган с целью минимизации возможного ущерба транспортной инфраструктуре и обеспечения безопасности дорожного движения.

Утверждать правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта будет Правительство РФ. Оно определит порядок выдачи спецразрешений на движение большегрузов, срок действия этих разрешений, порядок согласования маршрута, правила возмещения вреда, причиненного дорогам.

Большегрузы должны будут получать разрешение в Росавтодоре или подведомственных ему учреждениях. Заявление можно будет подать через "Госуслуги". Выданные разрешения будут вноситься в специальный реестр. О начале каждой поездки заявители должны сообщить в Росавтодор через личный кабинет перевозчика.

В свою очередь, владельцы автомобильных дорог должны будут с 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года внести в информационную систему сведения о технических характеристиках дорог, допустимых весовых параметрах транспортных средств.