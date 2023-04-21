Игорь Бабушкин поздравил мусульман Астраханской области с Ураза-байрам

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил муфтия Астраханской области Рауфа-хазрата Джантасова и всех астраханских мусульман с праздником Ураза-байрам, передает пресс-служба губернатора региона.

"Уважаемые мусульмане Астраханской области! Поздравляю Вас с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам! Завершился пост, во время которого вы совершенствовались духовно. От всего сердца желаю успехов, светлых помыслов и мудрости в их достижении" , - сказала губернатор Астраханской области.

Игорь Бабушкин поблагодарил представителей астраханской уммы, которые делают всё для оказания помощи нуждающимся, в добрых традициях Ислама воспитывают молодежь, занимаются просветительской деятельностью.

Отметим, что в Астраханской области на протяжении многих веков мирно соседствуют представители многих национальностей и конфессий.

"Мы живем на одной земле, делимся опытом и всегда поддерживаем друг друга. Мы вместе отмечаем все религиозные и национальные праздники и с большим уважением относимся к традициям и обычаям земляков. Желаю всем мусульманам процветания и мира, здоровья и благополучия. Поздравляю с праздником Ураза-байрам!", - сказал Игорь Бабушкин.