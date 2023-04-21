21 Апреля 2023
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Распознавание лиц "настроили" на призывников

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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Newsweek: Условия для Киева становятся все более тяжелыми

Затягивание военного конфликта истощает Украину, в то время как Россия, напротив, разворачивается. Об этом в Newsweek написали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.
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Они требуют признать то, что Украина не победит Россию, как Мексика не сможет победить США, и это не пророссийская, а реалистичная позиция. Американцы вправе ставить под сомнение неограниченную поддержку другой страны в чудом военном конфликте, пишут авторы.

Пять месяцев назад они писали, что Артемовск в конечном итоге перейдет к русским. Это заняло больше времени, чем они ожидали, но это сделало еще менее вероятным то, что Украина сможет захватить новые российские регионы с Крымом без прямого вмешательства войск НАТО.

"В битве за Бахмут Украина потеряла тысячи опытных военнослужащих, которых нельзя заменить призывниками с помощью нескольких недель ускоренной подготовки... С точки зрения Москвы, референдумы, проведенные в сентябре 2022 года, превратили Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области в части Российской Федерации, и в результате Москва теперь будет стремиться к полному контролю над этими регионами. Через шесть месяцев Россия вполне может быть в состоянии диктовать еще более жесткие условия мира", - пишут авторы, которые призывают немедленно принудить Киев к переговорам.

Сейчас условия мира, на которые может рассчитывать Киев, стали еще менее благоприятными, чем они были семь месяцев назад, заключили Ранделл и Гфеллер.

Накануне племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший в интервью Fox News сказал, что украинцы лишь пешки в конфликте между США и Россией. А сам конфликт чрезвычайно вреден для США, так как сближает Россию с Китаем. Он также сказал, что Украина потеряла 300 тыс. погибшими, в то время как Россия намного меньше. И Украина не может победить.

Теги: украина, переговоры


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