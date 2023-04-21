Гонщик Сергей Карякин будет участвовать в праймериз на предстоящих выборах в ЕГД

Заместитель секретаря Свердловского регионального отделения "Единой России" Сергей Карякин сдал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для выдвижения в депутаты Екатеринбургской городской думы. Об этом Накануне.RU сообщили в областном отделении "ЕР".

Карякин подал документы для участия в праймериз на этой неделе. Предварительное голосование "Единой России" в этом году проходит в электронном формате. 17 апреля началась регистрация избирателей. Само голосование пройдет с 22 по 28 мая.

Стоит отметить, что Сергей Карякин является известным гонщиком и не раз участвовал в ралли "Дакар". Также он является действующим депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам.