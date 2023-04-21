Белгородские власти объяснили причину "покраснения" водоемов

Причиной "покраснения" рек в Белгородской области стало использование пестицидов, опасности для населения нет, сообщила глава Красногвардейского района Анна Куташова.

По ее словам, получены результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое.

"Образование водосточной воды красно-розового цвета произошло под воздействием атмосферных осадков в результате смыва пестицидов с семян, часть которых была потеряна", - написала Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее жители Белгородской области в соцсетях сообщили о появлении в регионе водоемов с водой красного цвета и резким химическим запахом. Власти обратились в полицию и экологическую службу, был проведен забор грунта и жидкости.