21 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: vk.com/kutashova_anna

Белгородские власти объяснили причину "покраснения" водоемов

Причиной "покраснения" рек в Белгородской области стало использование пестицидов, опасности для населения нет, сообщила глава Красногвардейского района Анна Куташова.

По ее словам, получены результаты проб грунта и неизвестной жидкости, которые были отобраны близ села Казацкое.

"Образование водосточной воды красно-розового цвета произошло под воздействием атмосферных осадков в результате смыва пестицидов с семян, часть которых была потеряна", - написала Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее жители Белгородской области в соцсетях сообщили о появлении в регионе водоемов с водой красного цвета и резким химическим запахом. Власти обратились в полицию и экологическую службу, был проведен забор грунта и жидкости.

Теги: белгородская область, водоемы, красная вода


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