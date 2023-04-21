21 Апреля 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Лучшим организаторам деятельности муниципальных дум Иркутской области вручили награды в Законодательном Собрании региона

Торжественное заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований прошло под председательством спикера регионального парламента Александра Ведерникова в день местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной думы.

иркутская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В рамках заседания председатель ЗакСобрания наградил победителей конкурса ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области с населением по реализации социально значимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской области в 2022 году.

Победителей и участников конкурса наградил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

иркутская областная дума, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

"Надеюсь, наш конкурс поможет привлечь людей в управление территориями. А совместная работа, как мы знаем, объединяет. Накануне Президент нашей страны Владимир Путин провел Совет по развитию местного самоуправления, и одной из наиболее важных и актуальных задач стал вопрос кадрового потенциала муниципальных образований. Наш конкурс – это один из важных элементов в системе подготовки муниципальных кадров", - отметил глава областного парламента.

иркутская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Спикер Иркутской областной думы также поздравил коллег с Днем местного самоуправления.

иркутская областная дума, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 61 проект. Самое активное участие приняли сельские поселения – от них поступила 21 заявка. Также участие в конкурсе приняли 8 городских округов, 14 муниципальных районов и 18 городских поселений Иркутской области.

В номинации «Формирование современной комфортной городской среды» победителем стала Дума города Иркутска. В число победителей номинации также вошли Думы Мишелевского городского поселения, Новоилимского муниципального образования. Лучшие проекты по молодежной политике у Дум Усть-Илимска и Усть-Удинского района. В номинации «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» победили Думы Братска и Шелеховского муниципального образования, Черемховского района и муниципального образования «Ирхидей» Осинского района. Думы Тулуна, Братского района, Слюдянки и Писаревского муниципального образования стали победителями в номинации «Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования». По итогам конкурса Законодательное Собрание региона выпустит сборник, в который войдут лучшие инициативы муниципалитетов.

В день местного самоуправления состоялась церемония награждения победителей и поощрения участников первого областного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

иркутская областная дума(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В рамках мероприятия, организованного Ассоциацией муниципальных образований региона, председатель ЗакСобрания Александр Ведерников вручил благодарность Государственной Думы за значительный вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации председателю Совета муниципальных образований Иркутской области Вадиму Семёнову. Благодарности Законодательного Собрания объявлены мэру Усольского района Иркутской области Виталию Матюхе, мэру Чунского района Николаю Хрычову, благодарственные письма председателя ЗС - главе Седановского муниципального образования Дмитрию Козловскому, председателю комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Усть-Илимска Евгению Тэрыце.

Теги: депутаты, думы муниципальных образований, александр ведерников, день местного самоуправления


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