21 Апреля 2023
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Политика Свердловская область Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Замминистра соцополитики Среднего Урала покидает свой пост

Алексей Сабитов покидает пост заместителя министра социальной политики Среднего Урала. Об этом в своих соцсетях написала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

"Сожалею, но Алексей меняет место работы, он уезжает в другой регион. Не сомневаюсь, что и там у него все будет хорошо. Но нам его будет трудно заменить. Спасибо, Алексей за умение работать быстро, за человечный подход к решению проблем людей", - написала региональный омбудсмен.

Напомним, что Алексей Сабитов занимал свою должность с октября 2018 года. До этого он около года проработал на посту замдиректора департамента по управлению проектами губернатора и свердловского правительства, а после главой экспертного департамента в областной администрации.

Теги: Сабитов, замминистра, Минсоцполитики, пост, увольнение


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