Twitter начал удалять маркировку аккаунтов

Twitter начал пересмотр маркировки аккаунтов СМИ. С ряда таких страниц были сняты пометки "связанный с государством" и "финансируется властями". Маркировка снята и с рада российских медиа.

Читайте также: Илон Маск раздает ярлыки госСМИ и защищает твиты Медведева

Ранее Twitter начал пересмотр политики сервиса верификации Twitter Blue, действующей с 2009 года. Если раньше "синюю галочку" можно было получить, подтвердив принадлежность аккаунта, то теперь можно получить при платной подписке (от $8 в месяц). Правда, это привело к созданию массы фейковых аккаунтов, поэтому соцсеть все же решила пересмотреть правила.

20 апреля владелец Twitter Илон Маск объявил о проверке и пересмотре статусов тысяч верифицированных учетных записей. Впрочем, если они имеют платную подписку, то их статус пересматривать не будут.

Из-за новой политики "синей галочки" лишились уже многие знаменитости: Джастин Бибер, Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Дженнифер Лопес.