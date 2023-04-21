Задержаны подозреваемые в поджогах релейных шкафов на железной дороге в Калужской области

В Калужской области задержаны подозреваемые в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге.

В управлении ФСБ по Калужской области, комментируя ситуацию, не назвали количество и возраст задержанных, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в свердловской полиции рассказали, как телефонные мошенники вынуждают своих жертв поджигать различные административные здания. По данным замначальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Олеаг Русина, подобные схемы аферистов заключаются в следующем.

"Такие факты имеют место, но нечасто. Изначально классически "разводят" пожилого человека, а потом заявляют: "деньги мы у вас похитили, а если хотите, чтобы мы их вернули, у вас есть единственный способ – идите и подожгите военкомат". Так действуют колл-центры, которые находятся на территории Украины", - сообщил подполковник Русин.