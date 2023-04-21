Глава Екатеринбурга подписал постановление о проведении фестиваля "Стенограффия"

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" пройдет в Екатеринбурге с 1 мая по 31 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что фестиваль проводится в уральской столице уже в 14-ый раз. По словам градоначальника, "Стенограффия" и работы художников, украшающие стены города, стали одной из визитных карточек Екатеринбурга. Это пример взаимодействия между людьми творчества и властями.

"Фестиваль уличного искусства нравится людям и сюда (в Екатеринбург) охотно едут участники. Мы, в свою очередь, активно его поддерживаем, ведь через искусство можно очень неплохо продвигать наш город. Посредством участия творческих людей мы громко рассказываем про Екатеринбург. Мы живем не только промышленностью, IT-сферой, но ещё и эффектом, который приносит работа гостиничной отрасли. Это деньги в экономику города, занятость малого и среднего бизнеса", – передает слова Орлова его пресс-служба.

В этом году художники решили посвятить свои работы 300-летнему юбилею столицы Урала. Ранее команда "Стенограффии" уже рассказала о планах на юбилейный год.