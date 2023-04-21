21 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге больница задолжала миллионы за закупленные лекарства

В Екатеринбурге у больницы обнаружился крупный долг по госконтрактам. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о городской клинической больнице №14 уральской столицы. Проверка показала, что по состоянию на 1 марта этого года у учреждения здравоохранения есть просроченная задолженность по оплате исполненных государственных контрактов на сумму более 6 млн рублей. Они заключались на приобретение лекарств, медицинских изделий и других препаратов и изделий, используемых в медицинских целях.

Как установили в прокуратуре, срок оплаты по контрактам наступил, однако деньги поставщикам больницей не перечислены. Главному врачу было внесено представление об устранении нарушений. После этого задолженность была полностью погашена.

Напомним, ранее эта же больница скопила долг в 16,6 млн рублей перед предпринимателями.

Теги: больница, долги, контракты


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