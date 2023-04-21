Экс-депутат заксобрания Прикамья рассказал, как с боевым товарищем восемь часов удерживал окоп

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в специальной военной операции, рассказывает о боевых буднях в своем telegram-канале "ПоZывной "Депутат", передает корреспондент Накануне.RU.

Он опубликовал репортаж с фронта под Кременной и рассказал, как ему пришлось около восьми часов вместе с боевым товарищем под позывным "Ильич" удерживать занятый окоп.

"И все эти восемь часов мы были вдвоем фактически в тактическом окружении под постоянным артиллерийским и стрелковым огнем противника", - пишет Григоренко.

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отправился на специальную военную операцию в апреле прошлого года. Известно, что бывший парламентарий принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Несколько раз был представлен к наградам.

И это не первый опыт участия Григоренко в боевых действиях. В 2014 году он уезжал добровольцем в Луганскую народную республику, где около года участвовал в боевых действиях в качестве ополченца. Был ранен в колено. В январе 2023 года стало известно о еще одном ранении Григоренко: осколок прошел насквозь под губой и выбил левый клык. После лечения вновь вернулся на фронт.