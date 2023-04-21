США предлагали Киеву оставить Артемовск, - WP

Вашингтон предупреждал Киев о потенциальном окружении ее войск в Артемовске и предлагал оставить город, пишет Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки.

По данным газеты, оценки США были "мрачными" уже в январе.

Сегодня врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

20 апреля российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", расположенный в районе населенного пункта Константиновка.

Ранее стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Артемовска Вооруженным силам РФ.