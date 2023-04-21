Беглый депутат заксобрания Прикамья появился в федеральной базе розыска

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк, подозреваемый в вымогательстве и объявленный в федеральный розыск, появился в базе розыска МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в базе розыска его не было.

Ранее СМИ сообщили о попадании Ильи Лисняка в поле зрения камер видеонаблюдения, в ночь когда он покинул Пермь.

Напомним, в Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупно размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. В своем telegram-канале он назвал происходящее "дичью в духе политического блокбастера", которую затеяли "пермские коррупционеры" - кто именно Илья Лисняк не уточняет, но заявляет что некий "не терпящий оппонентов бездельник в важном кресле очень злился и топал ногами, что про него пишут столько правды". Также он заявил, что якобы заранее анонсировал свою повестку. Однако в своем комментарии не приводит никаких ссылок на анонс поездки и не сообщает, куда именно уехал. Также депутат не говорит о планах вернуться. Он заявил, что подготовит в ближайшее время обращение на федеральный уровень.