Глава Екатеринбурга установил, где не будут продавать алкоголь в майские праздники

Купить алкоголь в период майских праздников в Екатеринбурге станет затруднительно. Глава города подписал постановление, в котором перечислены адреса и временные отрезки, когда продажа спиртного будет ограничена.

30 апреля с 8.00 до 13.00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

5 мая с 9.00 до 14.00 – на улице Заводской, от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской до улицы Каменщиков.

7 мая с 8.00 до 13.00 – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального, а также с 9.00 до 13.00 – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина;

9 мая с 8.00 до 23.00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также с 9.00 до 14.00 – в границах улиц Ильича – Кировградской – проспекта Орджоникидзе – площади 1-й Пятилетки.

Напомним, что в День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт "Дорога к Победе", ведущим которого станет Александр Устюгов. Организатором выступил Фонд святой Екатерины, а режиссером программы стал актер и шоумен Роман Постовалов.