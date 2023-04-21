Челябинцы пожаловались на отсутствие маршруток из-за религиозного праздника

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие маршруток из-за мусульманского праздника Ураза-байрам, передает корреспондент Накануне.RU.

Горожане жалуются, что долгое время не могли уехать с остановок, а в такси был повышенных тариф. "Город в пробках стоял, такси цену заломили, ребенка пришлось отправлять до больницы за 640р на такси, потому что уехать было невозможно. Ужас какой. Почему вопрос не решается по транспорту, куда смотрит глава города", - возмущается местная жительница.

"Что происходит с маршрутками, невозможно уехать, стоят люди по 30 минут. Приезжают полные, даже зайти невозможно", - сообщили жителе микрорайона Чурилово.

Подобная ситуация происходит каждый год. Челябинцы недоумевают, почему мэрия не может решить эту проблему. "Почему Администрация города Челябинска, зная, что такое повторяется из года в год, не обеспечила горожан достаточным количеством общественного транспорта? Почему Администрация города не может навести порядок с бесперебойным обеспечением общественным транспортом?", - подчеркнули жители.