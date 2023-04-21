На Среднем Урале судят водителя снегохода, умышленно сбившего пешехода

На Среднем Урале перед судом предстанет водитель снегохода. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 19 декабря 2021 года в Верхней Пышме: житель города, управляя снегоходом, совершал на нем небезопасные для окружающих маневры. Неподалеку мужчина выгуливал собаку. Как показало расследование, заметив его, водитель без какого-либо повода умышленно сбил собачника снегоходом.

В результате наезда пострадавший получил многочисленные травмы. Несчастному мужчине пришлось ампутировать левую ногу, он на всю жизнь остался инвалидом. Как отметили в прокуратуре, водитель снегохода совершил преступление из хулиганских побуждений, пытаясь продемонстрировать собственное превосходство над окружающими.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Верхнепышминский городской суд.