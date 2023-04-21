Власти ДНР: В Артемовске "музыканты" взяли в "котел" украинских военных

Российские силы взяли в "котел" группировку украинских военных в Артемовске.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил ТАСС, что бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона (ВСУ).

Таким образом, сказал Гагин, "крышка котла, по сути, захлопнулась".

Напомним, 20 апреля российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", расположенный в районе населенного пункта Константиновка.

Ранее стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Артемовска Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск, сообщала ЧВК "Вагнер".