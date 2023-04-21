Суд арестовал экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной получить ее данные

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, причастного к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщает "Коммерсантъ".

Майор полиции будет находиться под стражей до 11 июня 2023 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Уголовное дело был возбуждено 11 апреля. Через несколько дней Рыбина задержали и допросили.

По данным "Коммерсанта", Рыбин за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан. В результате информация, предоставленная экс-полицейским, попала в руки организаторов убийства Дугиной и была использована в организации этого преступления.

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

На днях стало известно, что ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД проводят массовые проверки в УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. СМИ сообщили, что полицейские за деньги выясняли информацию о правоохранителях и сообщали ее заказчикам, среди которых были и украинцы.