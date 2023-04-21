СМИ: В ЛНР и ДНР проблемы с работой YouTube

В ЛНР и ДНР пользователи пожаловались на некорректную работу YouTube. Ресурс в регионах не ограничен и не заблокирован, власти отрицают причастность к неполадкам.

Видеоролики не воспроизводятся в потоковом режиме, некоторые проигрываются только в низком качестве, иногда отсутствует кнопка запуска ролика и т.д., пишут "Ведомости". В ДНР сообщили, что проблемы в работе YouTube начались в середине апреля этого года. Эксперты высказывают предположение, что проблема может быть связана с технической слабостью коммуникаций.

На этой неделе врио главы ЛНР Леонид Пасечник анонсировал возвращение мобильного интернета в регионе. По его словам, на счет такого вида связи поступает очень много запросов. Сначала подключат Луганск, затем – остальные территории. Впрочем, прифронтовые районы все равно пока будут оставаться без мобильного интернета.