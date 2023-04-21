21 Апреля 2023
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде выросло количество пострадавших из-за падения боеприпаса с самолета Су-34

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя случившийся в городе взрыв, сообщил, что количество пострадавших выросло до трех. Один из них отказался от госпитализации, другому поставили диагноз "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", его жизни ничего не угрожает. Третьей пострадавшей, пожилой женщине, стало плохо, очень поднялось давление. Она госпитализирована.

Вечером 20 апреля было принято решение перестраховаться, и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен, уточнил Гладков в своем telegram-канале. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены. Сейчас самое главное – провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы, уточнил Гладков.

Напомним, 20 апреля с российского самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который упал на Белгород. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет.

Последствия падения боеприпаса с Су-24 в Белгороде(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Последствия падения боеприпаса с Су-24 в Белгороде(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Последствия падения боеприпаса с Су-24 в Белгороде(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Белгород, взрыв


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