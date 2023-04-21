Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области

Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет. Есть частичные разрушения, в доме выбиты стекла, написал глава региона.

19 апреля в Брянской области беспилотник атаковал здание военкомата. При инциденте также никто не пострадал, в здании частично выбиты стекла.

А в начале марта была попытка налета боевиков на регион. По ее итогам в ФСБ сообщили, что украинских диверсантов, напавших на поселки в Брянской области, "выдавили" на Украину, где совершили по ним артиллерийский удар. В результате атаки на брянские села погибли двое мужчин. Кроме того, ранение получил 10-летний ребенок Федор, которого президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу".