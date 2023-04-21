В Тюменской области суд обязал колонию обеспечить осужденных средствами индивидуальной защиты

Тобольский районный суд обязал ФСИН по Тюменской области обеспечить средствами индивидуальной защиты колонию-поселению №9, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Проведенная 19 марта проверка выявила, что 12 осужденных, трудоустроенных операторами котельной, не обеспечены костюмами для защиты от повышенных температур, перчатками с полимерным покрытием, перчатками для защиты от повышенных температур, щитками защитными лицевыми или очками, защитными касками, средствами индивидуальной защиты органов дыханий, фартуками из полимерных материалов с нагрудником.

Суд дал срок исправить нарушения до 1 октября 2023 года.