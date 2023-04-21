Александр Устюгов будет ведущим праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге, организатор - Фонд святой Екатерины

В День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт «Дорога к Победе». Вместе с российским актером театра и кино Александром Устюговым зрители - гости и жители уральской столицы окунутся в атмосферу святого праздника.

Организатором выступил Фонд святой Екатерины, а режиссером программы стал актер и шоумен Роман Постовалов.

В этот вечер со сцены будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей Родины.

Так, фронтовые воспоминания будут пересекаться с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал на время войны и своим творчеством поддерживали героев тыла. И таких историй будет очень много, говорят организаторы.

Вечер закончится выступлением известных музыкантов — их имена будут объявлены в ближайшее время.