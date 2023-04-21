21 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Александр Устюгов будет ведущим праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге, организатор - Фонд святой Екатерины

В День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт «Дорога к Победе». Вместе с российским актером театра и кино Александром Устюговым зрители - гости и жители уральской столицы окунутся в атмосферу святого праздника. 

Организатором выступил Фонд святой Екатерины, а режиссером программы стал актер и шоумен Роман Постовалов. 

бессмертный полк, фотографии, день победы(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этот вечер со сцены будут вспоминать жителей города, которые во время Великой Отечественной войны принимали на Урале раненых солдат и невероятным трудом смогли сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей Родины. 

день победы, плотинка, концерт(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Так, фронтовые воспоминания будут пересекаться с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал на время войны и своим творчеством поддерживали героев тыла. И таких историй будет очень много, говорят организаторы. 

Вечер закончится выступлением известных музыкантов — их имена будут объявлены в ближайшее время.

Теги: александр устюгов, день победы, фонд святой екатерины, концерт на плотинке


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