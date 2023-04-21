В Екатеринбурге продолжается ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых объектов

Власти Екатеринбурга продолжают вести комплексную работу по ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувший год вынесено 176 незаконных НТО, в этом году запланирован демонтаж 84 объектов.

Мероприятия НТО в 2022 году проводились в рамках муниципальной программы "Управление земельными ресурсами на территории Екатеринбурга" на 2021-2025 годы. По итогам работы за 2022 год вынесено 176 объектов. Так, например, вынесены киоски, которые были смонтированы возле ТРЦ "Омега" (улица Ильича, 74/3), ТРЦ "Аида" (улица Блюхера, 39) и другие.

В рамках муниципальной программы "Развитие рынка товаров и услуг Екатеринбурга" в этом году запланирован демонтаж 84 незаконных НТО.

5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли. Как сообщил председатель комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга Иван Бескрестнов, принятие нового регламента позволило существенно продвинуться в борьбе с нелегальными торговыми точками, которые зачастую расположены на тротуарах, газонах и незаконно подключены к электроэнергии.

Утверждённый главой Екатеринбурга регламент определяет порядок выявления, выноса и демонтажа незаконно размещённых нестационарных торговых объектов, а также условия их хранения и возврата владельцу. В случае принятия решения комиссии о выносе объекта торговли, специалистами размещается соответствующее уведомление. После чего у владельцев есть возможность самостоятельно их демонтировать в определённый срок.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов еще в феврале поручил руководителям администраций районов до 31 марта заключить контракты на вынос незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО).

Всего в схему нестационарных торговых объектов уральской столицы входит более 2 тысяч точек. Объекты, расположенные на земельных участках, не включённых в эту схему, являются несанкционированными. Кроме того, киоски и павильоны, не имеющие разрешительной документации, договора размещения объекта, также подлежат демонтажу.

Владельцам самовольно установленных нестационарных объектов с момента получения уведомления о выносе или демонтаже дается 5 календарных дней на освобождение земельного участка в добровольном порядке, после чего городские власти вправе сделать это независимо от мнения владельца торгового имущества.