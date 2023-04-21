В волгоградской пятиэтажке произошел взрыв и пожар

В Волгограде в жилой пятиэтажке произошел взрыв, после которого начался пожар.

ЧП произошло около пяти утра на улице Титова, на втором этаже хрущевки. "Происходило горение вещей на площади 20кв.м. Пожарные расчеты 2 ПСЧ ликвидировали горение в 5.20ч. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

Между тем, даже по фото, предоставленным МЧС, заметно, что в доме не только "горели вещи", но и явно что-то взорвалось. Что-то, что разнесло балкон одной квартиры и повыбивало стекла еще минимум в трех. В МЧС об этом не сообщают.

Telegram-канал Shot передает, что осколками также побило несколько машин, припаркованных у подъезда.