21 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

В волгоградской пятиэтажке произошел взрыв и пожар

В Волгограде в жилой пятиэтажке произошел взрыв, после которого начался пожар.

ЧП произошло около пяти утра на улице Титова, на втором этаже хрущевки. "Происходило горение вещей на площади 20кв.м. Пожарные расчеты 2 ПСЧ ликвидировали горение в 5.20ч. Предварительно погибших и пострадавших нет.  Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

Между тем, даже по фото, предоставленным МЧС, заметно, что в доме не только "горели вещи", но и явно что-то взорвалось. Что-то, что разнесло балкон одной квартиры и повыбивало стекла еще минимум в трех. В МЧС об этом не сообщают.

Telegram-канал Shot передает, что осколками также побило несколько машин, припаркованных у подъезда.

Взрыв и пожар в жилом доме.(2023)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Теги: взрыв, пожар, жилой дом, волгоград


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