В Екатеринбурге у организации арестовали машину за долг в 8 миллионов

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль. Поводом стал крупный долг организации.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступило сводное исполнительное производство по взысканию задолженности с юридического лица. Общая сумма долга составляет более 8 миллионов рублей, из них 4,8 миллиона – по налогам.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако платить не спешил. Из ответов на запросы в регистрирующие органы приставы выяснили, что в собственности организации имеется "Тойота Ленд Крузер Прадо", которая тщательно скрывается.

После того, как в отношении иномарки завели розыскное дело, она была обнаружена на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Приставы составили акт описи (ареста), затем машина была направлена на ответственное хранение в спецорганизацию.

Как подчеркнули в ГУФССП, если в ближайшее время задолженность не будет полностью погашена, "Тойоту" направят на оценку с дальнейшей реализацией на торгах в Росимущество.