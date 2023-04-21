В Новосибирске парад Победы пройдет без ВВС

Парад Победы в Новосибирске состоится без военно-воздушных сил.

Решение принято Минобороны России, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на заседании оргкомитета "Победа", пишет ТАСС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что планируется провести пролет авиации вне рамок парада и привлечь для этого истребители Су-34 Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Всего в параде примет участие 2,2 тыс. человек и 32 единицы техники.

Отметим, похожие решения принимают и в других регионах России. Например, в Севастополе парад Победы отменен полностью.