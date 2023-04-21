21 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области у шести человек выявили корь

В Челябинской области в 2023 году зарегистрировано шесть случаев кори, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что инфекционное заболевание легче предотвратить, чем вылечить. Для этого нужно вакцинироваться. В ряде регионов России в этом году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.

Напомним, в области корь выявили у двухлетнего ребенка и медицинского работника. Ребенок не был привит против кори в связи с медицинским отводом и контактировал с заболевшим в Москве.

Теги: корь, вакцинация,


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