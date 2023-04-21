21 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Япония может запретить поставки в РФ подержанных авто

Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японские машины в настоящий период представляют из себя одну из основных статей экспорта в Россию.

По данным ТАСС, на данный момент Япония в рамках антироссийских санкций из-за ситуации на Украине прекратила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тысяч по текущему курсу).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что чиновники из стран G7 обсуждают возможность "полного запрета на большую часть экспорта" в РФ.

Также сообщалось, что главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву.

Теги: япония, автомобили, россия, санкции


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