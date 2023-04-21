21 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Администрация Артемовского выплатит школьнику компенсацию после нападения собаки

Администрация Артемовского городского округа выплатит школьнику компенсацию за нападение бездомной собаки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в пос. Красногвардейский возле здания аптеки по ул. Дзержинского. Когда школьник проходил мимо, на него со спины напала собака, повалила не землю и укусила за спину и правую ногу, порвав штанину. Когда ребенок попытался встать и выставил правую руку вперед, собака несколько раз укусила и за нее. Помимо укусов на теле потерпевшего остались широкие царапины.

Прокуратура Артемовского г.о., завершив проверку, обратилась с иском в суд, где требовала взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд встал на сторону ребенка и обязал администрацию выплатить ему 10 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: Артемовский, администрация, компенсация, собака, нападение, ребенок


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