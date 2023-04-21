Дуров оказался одним из самых обедневших миллиардеров из России

Основатель Telegram Павел Дуров стал одним из самых обедневших за год миллиардеров из России. Его состояние уменьшилось на $3,6 млрд.

Подавляющему большинству из 110 бизнесменов, вошедших в новый рейтинг Forbes, за год удалось увеличить свои состояния. Однако есть и те, чье богатство за год сократилось. Из миллиардеров, входивших в прошлый глобальный рейтинг, c этим столкнулись 13 человек, и больше всех из них потерял Дуров.

Напомним, в конце 2022 г. Дуров стал самым богатым человеком Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Он попал на 115 место среди самых богатых людей мира. При этом его отнесли к представителям ОАЭ, а не России.