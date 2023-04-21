21 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга перехватили партию статуэток, которые пытались вывезти в Узбекистан

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали коллекцию статуэток, которую пытались незаконно вывезти из страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир летел из Екатеринбурга в Ташкент и вез ценный груз: в четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку из уральских самоцветов. По словам самого мужчины, товары якобы предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте и были куплены в столице Урала примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что их надо было декларировать и платить пошлину, пассажир, как выяснилось, не знал.

Задержанные статуэтки в аэропорту Кольцово(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В итоге таможенники изъяли всю партию и отправили на экспертизу. Исследования показали, что объекты содержат такие минералы, как янтарь, яшма, нефрит, малахит, агат, аметист и змеевик. А рыночная стоимость статуэток, которые пытались вывезти в Узбекистан, на самом деле составляет 1,5 миллиона рублей.

В отношении владельца было возбуждено дело об административном нарушении. По постановлению суда мужчина заплатит штраф в 393 тысячи рублей. Как отметили в управлении, после этого он получит свою коллекцию обратно.

Задержанные статуэтки в аэропорту Кольцово(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Теги: статуэтки, аэропорт, таможня, Екатеринбург


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