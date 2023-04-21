У корейских берегов горит российское рыболовецкое судно, четыре человека пропали без вести

Российское рыболовное судно "Калтан" загорелось в 30 милях (около 50 км) от южнокорейского порта Пусан. С борта эвакуировали 21 человека, еще четверо числятся без вести пропавшими, их продолжают искать, параллельно идет работа по ликвидации пожара.