21 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Ректором ЮУрГУ назначен Александр Вагнер

Александр Вагнер утвержден в должности ректора Южно-Уральского государственного университета. Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Он назначен на должность с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2028 года.

Напомним, в июне прошлого года директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александр Вагнер был назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета.

Бывший ректор ЮУрГУ Александр Шестаков в мае прошлого года был избран президентом вуза на пять лет. Должность президента ЮУрГУ была создана в 2005 году. До 2019 года ее занимал Герман Вяткин.

Теги: ректор, ЮУрГУ,


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